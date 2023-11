NFL: Harmlose New York Jets gegen Chargers chancenlos

Die Jets enttäuschten dagegen nach zuletzt drei Siegen auf ganzer Linie und schadeten sich insbesondere mit drei Ballverlusten - die Chargers hatten keinen einzigen. Dass die Gastgeber den Ball viel länger in Besitz hatten als Los Angeles, fiel überhaupt nicht ins Gewicht. Das Team, das mit großen Hoffnungen in die Saison gestartet war, aber dann schon nach wenigen Minuten die schwere Verletzung von Quarterback-Neuzugang Aaron Rodgers verdauen musste, wirkte vor den eigenen Fans harmlos in allen Bereichen.