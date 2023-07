NFL-Spiele in Deutschland - Wie kommen Fans an Tickets?

Frankfurt/Main (dpa) - . Die Football-Stars aus der NFL begeistern auch in Deutschland die Massen. Eintrittskarten für die Begegnung zwischen den Miami Dolphins und Meister Kansas City Chiefs am 5. November in Frankfurt am Main zu bekommen, war im Juni fast unmöglich. „Alle Tickets im allgemeinen Kartenverkauf sind jetzt ausverkauft“, teilte der Veranstalter damals schon wenige Minuten nach dem Verkaufsstart mit.