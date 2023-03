NFL-Transferfenster: Johnson bleibt bei Las Vegas Raiders

Nach drei Jahren bei den New England Patriots und der vergangenen Saison bei den Raiders steht Johnson also vor einer fünften Spielzeit in der National Football League, wenn er es im Spätsommer dann auch in den 53-Mann-Kader schafft. „Jahr fünf - das ist krass. Das hätte ich am Anfang dieser Journey nicht erwartet“, sagte er über seine Entwicklung, die als Teilnehmer eines Förderprogramms für internationale Talente ihren Anfang nahm.