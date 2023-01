NHL: Draisaitl trifft bei klarem Oilers-Sieg

Eine mögliche Teilnahme an der WM im Mai in Finnland und Lettland ließ Stützle im TV-Sender Sky Sport offen. „Das muss man sehen. Wir spielen sehr hart, nach der Saison gibt es immer ein paar kleinere Verletzungen“, sagte der 21 Jahre Stürmer und erklärte: „Letztes Jahr habe ich den Fehler gemacht, mit einer kleinen Verletzung zur WM zu gehen. Die Verletzung wurde dann schlimmer, und das Risiko will ich nicht eingehen.“