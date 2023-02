NHL: Draisaitl und Edmonton können Boston nicht stoppen

Draisaitl gab in der dritten Minute die Vorlage zum 1:0 durch Connor McDavid, der auch das 2:2 schoss (33.) und damit erstmals in seiner Karriere bei den Oilers die Marke von 50 Saisontoren erreichte. McDavid ist bislang nicht nur bester Torschütze der NHL in dieser Saison, sondern mit 65 Assists auch der beste Vorlagengeber.