NHL-Playoffs: Grubauer erzwingt mit Seattle siebtes Spiel

Seattle gewann mit 6:3 (2:1, 2:1, 2:1) gegen die Dallas Stars, verhinderte damit ein vorzeitiges Saisonende in der nordamerikanischen Eishockey-Liga und glich die Best-of-seven-Serie zum 3:3 nach Siegen aus. Die entscheidende siebte Partie wird am Montag in Dallas stattfinden.