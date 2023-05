NHL-Playoffs: Grubauer kassiert fünf Tore - Kraken verlieren

Beim 3:6 gegen die Dallas Stars kassierte der Rosenheimer fünf Gegentore in den beiden ersten Dritteln und musste im Schlussdrittel für seinen Kollegen Martin Jones auf die Bank. Das letzte Tor erzielte Dallas auf ein leeres Tor, als die Kraken alles auf eine Karte setzten und einen zusätzlichen Feldspieler brachten. In der Halbfinal-Serie der Western Conference steht es nach vier Spielen 2:2, zum Weiterkommen braucht eine Mannschaft vier Siege. Spiel fünf ist in der Nacht zu Freitag in Dallas.