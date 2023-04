NHL-Playoffs: Grubauer und Seattle verlieren gegen Colorado

Das Duell zwischen den Tampa Bay Lightning und Toronto Maple Leafs war von mehreren Auseinandersetzungen geprägt, die Maple Leafs entscheiden die Partie dank des Siegtreffers von Morgan Rielly in der Verlängerung mit 4:3 (2:2, 0:1, 1:0) für sich. Die Maple Leafs führen in ihrer Serie mit 2:1, das gelang auch den Vegas Golden Knights durch einen 5:4 (2:1, 2:0, 0:3)-Erfolg nach Verlängerung über die Winnipeg Jets. Die New Jersey Devils setzten sich ebenfalls nach Verlängerung mit 2:1 (0:0, 1:1, 0:0) bei den New York Rangers durch und verkürzten in der Serie auf 1:2.