NHL-Playoffs: Oilers unterliegen LA Kings nach Verlängerung

Draisaitl, der die ersten beiden Spiele der Serie unter anderem mit drei Treffern geprägt hatte, war diesmal nicht ganz so auffällig. Der 27 Jahre alte Angreifer bereitete die zwischenzeitliche Führung durch Connor McDavid im Mitteldrittel mit vor. Liga-Topscorer McDavid erzielte innerhalb von zwei Minuten auf nahezu identische Weise seine ersten beiden Treffer in den diesjährigen Playoffs. Doch das war am Ende nicht genug für die Oilers, weil sie ihre Überlegenheit in der regulären Spielzeit nicht in mehr Tore ummünzen konnten. Kings-Torhüter Joonas Korpisalo parierte 38 von 40 Schüssen auf sein Tor. In der Verlängerung blieben die Oilers dann ohne Torschuss.