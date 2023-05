NHL-Playoffs: Oilers verlieren erstes Heimspiel gegen Vegas

Das Team von Eishockey-Star Leon Draisaitl kassierte vor den eigenen Fans ein 1:5. Der 27 Jahre alte Kölner blieb dabei im neunten Playoff-Spiel dieser Saison erstmals ohne Torbeteiligung. In den acht Partien zuvor hatte er überragende 13 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Die Scorerwertung in der wichtigsten Saisonphase führt er damit an.