NHL-Playoffs: Vegas gewinnt auch zweites Spiel gegen Dallas

Bereits vor fünf Jahren hatte das Team aus Nevada die Finalserie um den Stanley Cup erreicht - in der allerersten Saison ihres Bestehens überhaupt. Damals verlor Las Vegas gegen die Washington Capitals. In diesem Jahr würden im Finale die Florida Panthers oder die Carolina Hurricanes warten. Die Panthers liegen vor dem dritten Spiel am Montagabend mit 2:0 in Führung.