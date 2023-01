NHL-„Winter Classic“: Boston Bruins siegen gegen Pittsburgh

Doppeltorschütze Jake DeBrusk (48. und 58. Minute) führte die Bruins unter freiem Himmel zum 19. Heimsieg. Die Gäste waren im Fenway Park des Baseballteams Boston Red Sox durch Kasperi Kapanen (29.) in Führung gegangen. Das zum 14. Mal ausgetragene „Winter Classic“ läutet traditionell das neue Kalenderjahr in der NHL ein. Es war das insgesamt 36. Freiluftspiel in der Geschichte der NHL.