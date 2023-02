Niederlage für Stützle - Sabres-Torhüter pariert 53 Schüsse

Carolinas Torhüter Antti Raanta parierte alle 32 Schüsse auf sein Tor, darunter drei von Stützle. Für die Hurricanes, das aktuell zweitbeste Team der NHL, war es der fünfte Sieg in Serie. Die Senators verpassten es dagegen, etwas an den letzten Wildcard-Platz für die Playoffs in der Eastern Conference heranzurücken.