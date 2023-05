Niederlage gegen Denver Nuggets: Playoff-Aus für Lakers

Schröder hat dagegen sein womöglich letztes Spiel im Trikot der Lakers absolviert. Sein Vertrag läuft aus. Nach seiner unbefriedigenden ersten Zeit beim 17-fachen Meister in der Saison 2020/2021 war Schröder in dieser Saison fester und wichtiger Bestandteil der Mannschaft und ging am Montag als Startspieler in die Partie. Er kam am Ende auf 13 Punkte und 5 Vorlagen.