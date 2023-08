Nowitzki vor Ehrung: Blauer Anzug und Videostudium

Springfield/Dallas (dpa) - . Der abgetretene deutsche Basketball-Star Dirk Nowitzki hat sich gewissenhaft auf seine nächste große Ehrung vorbereitet. Vor der Aufnahme in die Ruhmeshalle in Springfield sagte der 45 Jahre alte Würzburger: „Das ist ein ganz, ganz großer Moment. In Deutschland gibt es so was nicht, aber seit ich rübergewechselt bin, habe ich verstanden, wie groß das wirklich ist. Ich habe viele Reden angeschaut.“ Seine eigene Rede habe er auch vorbereitet, sagte Nowitzki. Er will allerdings auch spontane Elemente einfließen lassen.