Nuggets gewinnen NBA-Spitzenspiel gegen Milwaukee Bucks

Die Nuggets drehten die Partie Mitte des dritten Viertels, dominierten und setzten sich ab. Nikola Jokic führte die Nuggets mit 31 Punkten und elf Assists an, der Serbe gewann in den vergangenen beiden Spielzeiten die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler und gilt auch in dieser Saison als MVP-Kandidat. Auf der Gegenseite hatte Giannis Antetokounmpo vor Jokic zweimal die Auszeichnung zum besten NBA-Akteur abgeräumt, der Grieche erzielte 31 Zähler und neun Rebounds, enttäuschte aber nach der Pause.