Owetschkin knackt 800 Tore-Marke - Draisaitl glänzt

Leon Draisaitl hat indes als zweiter Spieler der Saison die 50er-Marke bei den Scorerpunkten geknackt. Beim 6:3 der Edmonton Oilers gegen die Nashville Predators war der 27 Jahre alte Nationalspieler an fünf Toren beteiligt. Zwei Treffer erzielte er selbst, drei weitere bereitete er vor. Für Draisaitl war es das zweite Fünf-Punkte-Spiel in dieser Saison - das erste war ihm ebenfalls gegen die Predators gelungen. Insgesamt steht er nun bei 51 Scorerpunkten, nur sein Teamkollege Connor McDavid hat noch mehr. Er war am Dienstagabend an vier Treffern beteiligt und steht bei 59 Scorerpunkten.