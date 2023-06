Panthers holen ersten Sieg in Stanley-Cup-Finals

Carter Verhaeghe traf in der Verlängerung zum 3:2 für die Panthers, die erst 2:13 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:2 ausgeglichen hatten. In der Best-of-Seven-Serie braucht es vier Siege für eine Eishockey-Mannschaft, die Golden Nights führen nun 2:1. Das vierte Spiel ist in der Nacht zu Sonntag erneut in Florida.