Patriots-Besitzer will Brady Vertrag für einen Tag anbieten

Das sagte Robert Kraft dem Fernsehsender CNN. Kraft möchte, dass der 45 Jahre alte Brady seine NFL-Karriere offiziell als Patriot beendet.„Nicht nur ich will es, unsere Fans schreien danach. Für uns war er immer ein Patriot und wird es immer sein“, sagte Kraft in dem TV-Interview. „Wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihn zurückzubringen und ihn für viele Jahre zu ehren.“