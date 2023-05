Playoff-Aus für Lakers nach vierter Niederlage gegen Denver

Das Team aus Colorado steht nun erstmals in seiner Geschichte in den NBA-Finals und spielt dort wahrscheinlich gegen die Miami Heat um die Meisterschaft. Miami führt in der Serie gegen die Boston Celtics 3:0 und kann den Einzug ins Finale in der Nacht zum Mittwoch perfekt machen. „Das ist ein großartiges Team“, sagte LeBron James. „Selbst wenn du Jokic so gut bewachst, wie du glaubst es nur irgendwie möglich ist, dann nimmt er den Ball hinter den Kopf wie Larry Bird, wirft ihn 50 Fuß (ca. 15 Meter) in die Höhe und der geht rein“, sagte und ergänzte mit einer entsprechenden Geste, da könne man nur den Hut ziehen.