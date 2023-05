Playoffs gegen Avalanche: Grubauer sichert Kraken-Sieg

Die Kraken sorgten am Sonntag für die zweite Sensation in der besten Eishockey-Liga der Welt. Zuvor hatten die Florida Panthers die Boston Bruins in Spiel Sieben nach Verlängerung 4:3 bezwungen und damit rausgeworfen. Die Bruins hatten in der Hauptrunde noch Sieges- und Punktrekorde aufgestellt und waren Titelfavorit in der besten Eishockey-Liga der Welt. Die Panthers lagen in der Best-of-Seven-Serie bereits 1:3 nach Siegen in Rückstand und erzielten in der entscheidenden Partie den Ausgleich zum 3:3 erst mit weniger als einer Minute Restspielzeit. Nun treffen die Panthers auf die Toronto Maple Leafs.