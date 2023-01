Quarterback Mahomes kann im NFL-Halbfinale spielen

„Ich denke, er wird spielen können. Er bewegt sich wirklich gut„, sagte Chiefs-Cheftrainer Andy Reid auf einer Pressekonferenz mit Blick auf das Duell am Sonntag gegen die Cincinnati Bengals. Mahomes hatte sich beim 27:20-Erfolg gegen die Jacksonville Jaguars am vergangenen Samstag am Knöchel verletzt, als ein Gegenspieler auf sein Bein fiel. Der 27-Jährige spielte zunächst sichtlich angeschlagen weiter, wurde dann ausgewechselt, kehrte aber schließlich auf das Feld zurück. Im Schlussviertel warf Mahomes den entscheidenden Touchdown-Pass.