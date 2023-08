Sabally mit Karriere-Bestwert in WNBA

Die Berlinerin erzielten 28 Punkte, holte acht Rebounds und kam auf fünf Steals. Es war das elfte Saisonspiel der 25-Jährigen mit über 20 Punkten. Zum 16. Mal in dieser Saison erzielte die Nationalspielerin eine hundertprozentige Freiwurf-Ausbeute - sie traf neun von neun Versuchen. Dallas ist in der nordamerikanischen Basketball-Liga WNBA Vierter, hat aber gegen die drei Teams auf den drei vorderen Tabellenplätzen - Las Vegas Aces, New York Liberty und Connecticut - gewonnen.