Sabally mit Saisonbestwert für Dallas Wings

Uncasville (dpa) - . Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit 26 Punkten einen persönlichen Saisonbestwert in der WNBA aufgestellt. Für die 25 Jahre alte Berlinerin war es das vierte Spiel in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt in Serie mit mindestens 20 Punkten - die 74:80-Niederlage ihrer Dallas Wings gegen die Connecticut Sun konnte sie aber nicht verhindern.