Sabally vor Playoff-Start: „Wissen jetzt wie das läuft“

„Wir wissen jetzt wie das läuft“, sagte die 25-Jährige aus Berlin in Dallas. Um die erste Playoff-Runde in der Frauen-Profi-Liga zu überstehen, brauchen die Wings zwei Siege in der Best-of-Three-Serie gegen Atlanta. In der Hauptrunde belegte Dallas Rang vier, Atlanta wurde Fünfter. Sabally spielt ihre dritte Saison in der WNBA.