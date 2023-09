Sabally: WNBA-Preis „bedeutet viel für deutschen Basketball“

Sabally hat in ihrer vierten Saison in der nordamerikanischen Top-Liga in 38 Hauptrundenspielen durchschnittlich 18,6 Punkte sowie 8,1 Rebounds und 4,4 Assists erzielt. In der Spielzeit davor waren ihr in 11 Spielen durchschnittlich 11,3 Punkte sowie 4,8 Rebounds und 2,1 Assists gelungen.