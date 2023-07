Satou Sabally: Erst Triple Double, dann Wasserdusche

Als Sabally im Anschluss in die Kabine kam, erhielt sie von ihren hüpfenden Mitspielerinnen eine Wasserdusche. „Ich war so überrascht“, schrieb die Spielerin zu einem kurzen Video auf Instagram. Sabally hatte im Sommer auf eine Teilnahme an der Basketball-EM in Slowenien und Israel verzichtet, um die Saison bei den Wings spielen zu können.