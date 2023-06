Schiefer Korb in NBA-Finals: Spiel minutenlang unterbrochen

Bam Adebayo von den Heat hing am Freitagabend (Ortszeit) nach einem missglückten Dunk am Korb, danach forderte das Schiedsrichter-Gespann eine Inspektion. Mit Wasserwaage und unter Einsatz von weiterem Werkzeug brachte ein Mann im grauen Anzug den Korb wieder in die gewünschte Position. Weil direkt im Anschluss an die Reparatur eine Zuschauerin auf einer Trage aus dem Innenraum gebracht wurde, war die Partie für mehr als sieben Minuten unterbrochen.