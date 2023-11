Schreckmoment in NFL: Titans-Profi bleibt regungslos liegen

Die NFL trägt am Sonntag zum zweiten Mal in ihrer Geschichte ein Hauptrundenspiel in Deutschland aus. Die Kansas City Chiefs treffen in Frankfurt/Main auf die Miami Dolphins. Eine Woche danach spielen die New England Patriots auf die Carolina Panthers. Das Spiel der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks in München im vergangenen Jahr war die Premiere für ein NFL-Spiel in Deutschland.