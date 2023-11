Schröder führt Raptors zu Comeback-Sieg gegen Spurs

„Wir haben in der ersten Hälfte furchtbar gespielt. Wir haben Würfe verpasst“, sagte Barnes. „Wir haben einfach versucht, defensiv gut zu stehen und im Angriff zu regieren“, erklärte er die 19-Punkte-Aufholjagd in der zweiten Hälfte. Einen größeren Rückstand hatten die Raptors auswärts in der NBA noch nie wettgemacht.