Schröder führt Raptors zu zweitem Saisonsieg gegen Bucks

Toronto (dpa) - . Dank einer starken Leistung von Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder haben die Toronto Raptors in der NBA gegen Titelkandidat Milwaukee Bucks den zweiten Saisonsieg geholt. Beim 130:111 in Toronto kam der Weltmeister auf 24 Punkte, 11 Vorlagen und 4 Rebounds und traf 9 seiner 13 Würfe. „Wir sind in der Lage gute Teams zu schlagen“, sagte Schröder. „Es ist noch früh in der Saison, ich bin neu, die Trainer sind neu. Wir sind noch dabei, uns kennenzulernen.“