Schröder hält Kontakt zu Nowitzki: „Sehr viele Gespräche“

„Wenn ich ein geiles Spiel habe, sagt er: sauber mein Junge, und ist immer aktiv“, berichtete Schröder, der es mit den Los Angeles Lakers bis in die Finals der Western Conference geschafft hatte. „Wenn er Geburtstag hat, wenn irgendetwas in seiner Karriere oder in seinem Leben gefeiert wird, dann schreibt man ihm natürlich.“