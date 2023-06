Schröder kann sich Wechsel zu Spurs vorstellen

Wembanyama gilt als das größte Basketball-Talent seit LeBron James und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit an erster Stelle von den Spurs ausgewählt. „Er wird in San Antonio nicht so viel Ablenkung haben, man kann da gut mit der Familie sein und es ist auch ruhig. Ich glaube, das ist sehr gut für ihn“, sagte Schröder. Beim Draft dürfen die schlechtesten Teams der vergangenen Saison früher auswählen als die Mannschaften mit mehr Erfolg. So will die NBA über längere Zeiträume für mehr Chancengleichheit sorgen.