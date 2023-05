Schröder stolz auf Erfolg der Lakers in NBA-Playoffs

„Wir hatten das Selbstvertrauen, in die Playoffs zu kommen. Und in den Playoffs gibt es nur eine Sache, der du nachjagst. Ich habe von Anfang an gesagt, es gibt hier Arbeit, die nicht zu Ende gebracht ist. In der ersten Runde gegen Phoenix und wie der Abgang war, das war ein bisschen schwierig (Zu seiner ersten Zeit bei den Lakers 2021, Anm.) Ich bin für eine Sache gekommen. Wir haben den besten Spieler der Welt plus noch den Top-3-Spieler der Welt im Team. Ja, die haben Jokic. Aber wenn wir gegen die spielen, dann haben wir schon gute Chancen. Und wir können was erreichen, wenn wir das Team sind, das am härtesten spielt.“