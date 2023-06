Schröder stolz auf Kinder in Lakers-Kabine

So wie er als Kind „Space Jam“ mit Michael Jordan angeschaut habe, sei sein Sohn Dennis Schröder Junior nun Fan von „Space Jam 2“ mit LeBron James und wolle alle Spielsachen zu dem Film haben, berichtete Schröder. „Dass er das so erleben kann, dafür spiele ich, dafür arbeite ich jeden Tag hart“, sagte der Aufbauspieler, der in dieser Saison zum zweiten Mal in seiner Karriere für die Los Angeles Lakers gespielt hat.