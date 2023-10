Seider beendet NHL-Niederlagenserie mit Detroit Red Wings

Moritz Seider von den Detroit Red Wings schaut zu, wie Casey Cizikas (53) von den New York Islanders den Puck an Torwart Ville Husso vorbei ins Tor schießt.

Drei Spiele lang gewinnen die Detroit Red Wings in der NHL nicht. Gegen die New York Islanders gelingt ein Erfolg nach Verlängerung, an dem ein Nationalspieler seinen Anteil hat.