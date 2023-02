Seider gewinnt deutsches NHL-Duell gegen Draisaitl

Beim 5:4 der Detroit Red Wings gegen die Edmonton Oilers nach Penaltyschießen erzielten beide Eishockey-Nationalspieler am Mittwoch (Ortszeit) jeweils ein Tor für ihr Team. Seider gelang in der 18. Minute mit einem noch abgefälschten Pass sein viertes Saisontor zum 2:0 für Detroit, Draisaitl verkürzte in der 44. Minute zum 3:4 für Edmonton. Es war bereits das 31. Saisontor für den Kölner, der im Penaltyschießen ebenso wie Seider mit seinem Versuch scheiterte.