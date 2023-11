Show und Glanz: Taylor Swift als Symbol für NFL-Raumschiff

Chiefs-Präsident Mark Donovan gibt gerne zu, wie sich die Kelce-Swift-Thematik positiv für seine Franchise auswirkt. „Als Organisation wissen wir, dass wir vom zusätzlichen Interesse und der Aufmerksamkeit der Medien, der sozialen Medien sowie von Musikfans profitiert haben“, sagte Donovan der dpa. Dass bislang nicht bekannt ist, ob Swift vor ihrem nächsten Konzert am 9. November in Buenos Aires noch eben nach Frankfurt jettet, wird den Liga-Bossen bestens gefallen. Vor allem, wenn die 33-Jährige am Ende gar nicht kommt. Swift ist aktuell in verschärfter Form das, was Mahomes zuletzt war: ein Symbol für den NFL-Gigantismus.