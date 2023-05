Sohn von LeBron James spielt für College Basketball

Los Angeles (dpa) - . Der älteste Sohn von NBA-Superstar LeBron James spielt im Herbst für die University of Southern California Basketball. Der 18-Jährige LeBron James Jr., besser bekannt unter seinem Spitznamen Bronny, postete am Samstag (Ortszeit) ein Foto von sich im Trikot seiner High-School-Mannschaft in der Umkleide seines neuen Teams und schrieb dazu das Stichwort „committed“ (verpflichtet). USC hat den Campus in Los Angeles, er bleibt damit in der Nähe seiner Familie und stellt sich einem ernst zu nehmenden Konkurrenzkampf mit anderen talentierten Nachwuchsbasketballern.