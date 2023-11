St. Brown macht Fortschritte nach Verletzung

Die Bears haben nun 21 Tage Zeit, den älteren Bruder von Amon-Ra St. Brown wieder in den aktiven Kader zu holen. Die Bears kassierten am Sonntag beim 17:24 gegen die New Orleans Saints ihre siebte Niederlage im neunten Saisonspiel. Der Vertrag von St. Brown, der zu Beginn der Saison nur wenig Einsatzzeiten bekam, läuft nach dieser Saison aus.