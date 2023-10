St. Brown mit Touchdown bei fünftem Sieg der Detroit Lions

Im krassen Kontrast dazu stehen die New England Patriots, die bei den Las Vegas Raiders bereits die fünfte Niederlage im sechsten Saisonspiel kassierten und so schlecht dastehen wie noch nie in der Amtszeit von Trainer Bill Belichick. Die Raiders um den Stuttgarter Jakob Johnson - der seine NFL-Karriere als Profi der Patriots begann - kommen nach dem 21:17 nun auf drei Siege und drei Niederlagen. Raiders-Quarterback Jimmy Garoppolo konnte wegen einer Verletzung am Rücken in der zweiten Hälfte nicht mehr auflaufen und wurde durch Brian Hoyer ersetzt.