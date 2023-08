St. Brown verletzt sich im Training der Detroit Lions

St. Brown geht in seine dritte NFL-Saison und zählt zu den wichtigsten Football-Profis der Lions. Die neue Spielzeit beginnt am 7. September mit der Partie der Lions gegen Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs. Mehr noch als früher absolvieren Teams in der Vorbereitung Trainingseinheiten mit anderen Mannschaften und setzen ihre wichtigsten Spieler bei den Testspielen oft kaum oder nur kurz ein.