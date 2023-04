Star-Quarterback Rodgers wechselt zu den New York Jets

New York (dpa) - . Star-Quarterback Aaron Rodgers verlässt nach 18 Jahren die Green Bay Packers und schließt sich in der US-Football-Profiliga NFL den New York Jets an. Nachdem am späten Montagabend deutscher Zeit bereits mehrere Medien über den Wechsel berichtet hatten, bestätigte kurze Zeit später der General Manager der Packers, Brain Gutekunst, eine Übereinkunft.