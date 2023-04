Sturm: Druck auf Draisaitl und McDavid vor Playoffs größer

Die Playoffs in der NHL beginnen am 17. April, für die Oilers geht es in den verbleibenden Hauptrunden-Partien noch um die Ausgangslage. Die Teilnahme ist bereits sicher. Sturm arbeitete bis zum vergangenen Sommer als Co-Trainer der Los Angeles Kings und ist seither für das Farmteam der Kings, die Ontario Reign, als Chefcoach verantwortlich.