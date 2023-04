Toronto Raptors trennen sich von NBA-Meistertrainer Nurse

Nurse hatte die Raptors 2019 zu ihrer ersten und einzigen Meisterschaft geführt und wurde in der Saison darauf als Trainer des Jahres in der NBA ausgezeichnet. In der aktuellen Saison scheiterten die Raptors nach einer wechselhaften Spielzeit mit je 41 Siegen und Niederlagen im sogenannten Play-in-Turnier für die Playoffs knapp gegen die Chicago Bulls.