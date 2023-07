Trainer Popovich fünf weitere Jahre bei NBA-Team San Antonio

Popovich holte mit den Spurs insgesamt fünfmal den Titel in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. 2021 gewann er als Coach mit der US-Nationalmannschaft zudem in Tokio Gold bei den Olympischen Spielen und wird im kommenden Monat bereits in die Ruhmeshalle (Hall of Fame) des Basketballs aufgenommen. Ausgezeichnet wurde er zudem schon dreimal als NBA-Trainer des Jahres, kein anderer Coach hat mehr Spiele in der besten Liga der Welt gewonnen. Zudem fiel er in der Vergangenheit auch durch politische Statements auf und stellte sich offen gegen soziale Ungerechtigkeit.