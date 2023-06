US-Basketballerin Griner für All-Star-Spiel berufen

Die 32-Jährige von Pheonix Mercury wurde von Fans, Medienvertretern und Spielerinnen gewählt. Es wird am 15. Juli in Las Vegas ihre insgesamt neunte Teilnahme beim Showauftritt der beliebtesten und besten Spielerinnen. Im vergangenen Jahr hatte sie wegen ihrer Haft in Russland gefehlt, die Spielerinnen hatten in der zweiten Halbzeit alle Trikots mit Griners Nummer 42 getragen.