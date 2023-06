US-Medien: Mega-Vertrag für Coach Williams in Detroit

Williams war 2022 zum NBA-Trainer des Jahres gewählt worden. In dieser Saison scheiterten die Phoenix Suns in den NBA-Playoffs allerdings bereits in der zweiten Runde an den Denver Nuggets. Mit Kevin Durant, Chris Paul und Devin Booker als Stars war die Mannschaft aus Arizona für viele eigentlich Titel-Favorit gewesen. Die Pistons waren in der vergangenen Saison das Team mit der schlechtesten Bilanz in der NBA. Bei 17 Siegen gab es 65 Niederlagen.