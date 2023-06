Vegas Golden Knights einen Sieg von NHL-Titel entfernt

Das Team aus Las Vegas gewann das vierte Finalspiel um den Stanley Cup bei den Florida Panthers am Samstag (Ortszeit) mit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1). Damit führen die Golden Knights in der Best-of-seven-Serie mit 3:1 nach Siegen und benötigen nur noch einen Erfolg für den Titel. Das fünfte Spiel wird in der Nacht zum Mittwoch in Las Vegas stattfinden.