Verletzter NFL-Star Rodgers deutet Comeback-Willen an

New York (dpa) - . NFL-Quarterback Aaron Rodgers hat sich erstmals nach seiner schweren Verletzung selbst geäußert und den Willen für ein Comeback angedeutet. Drei Tage nach seinem Achillessehnenriss im ersten Spiel für sein neues Team New York Jets schrieb der 39-Jährige am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram: „Ich bin am Boden zerstört und mache gerade alle Emotionen durch.“